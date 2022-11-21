شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 21/11/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:55 ص
موعد صلاة الظهر 11:41 ص
موعد صلاة العصر 37: 2
موعد صلاة المغرب 4:58 م
موعد صلاة العشاء 6:18
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:01 ص
موعد صلاة الظهر 11:46
موعد صلاة العصر 2:40
موعد صلاة المغرب 5:00 م
موعد صلاة العشاء 6:22 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:51
موعد صلاة الظهر 11:37 م
موعد صلاة العصر 2:32 م
موعد صلاة المغرب 4:53 م
موعد صلاة العشاء 6:14 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:40
وقت صلاة الظهر 11:29
موعد صلاة العصر 2:29 م
وقت صلاة المغرب 4:50 م
وقت صلاة العشاء 6:09 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:43 ص
موعد صلاة الظهر 11:35 ص
موعد صلاة العصر 39: 2
موعد صلاة المغرب 5:02 م
موعد صلاة العشاء 6:18