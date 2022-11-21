قومى المرأة ناعيا الدكتورة فوزية العشماوي: واحدة من أبرز خبيرات مصر بالخارج

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القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه ، بخالص الحزن والأسى ، وفاة الدكتورة فوزية العشماوي رئيسة قسم الدراسات العربية والإسلامية بكلية الآداب بجامعة جنيف بسويسرا.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لوفاة الدكتورة القديرة فوزية العشماوي التى تعد واحدة من أبرز خبيرات مصر بالخارج ، وصاحبة التاريخ الطويل من العطاء فى مجال الدراسات العربية والإسلامية.

يذكر أن الدكتورة فوزية العشماوي قد شاركت في مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، والذي نظمه المجلس القومي للمرأة الهجرة بالتعاون مع وزارة الهجرةوشؤون المصريين بالخارج عام 2017.

من الجدير بالذكر أن الدكتورة فوزية العشماوي ولدت بمحافظة الإسكندرية في أكتوبر 1945، وتخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية عام 1965 وسافرت إلى جنيف بسويسرا عام 1975، حيث واصلت دراستها بجامعة جنيف حتى حصلت على درجة الماجستير، ثم أصبحت أول مصرية تحصل على درجة الدكتوراة من الجامعة عام 1983 وكان عنوان رسالتها "المرأة في أدب نجيب محفوظ" .