شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تضبط أصحاب مخازن بالجيزة لاحتكارهم 20 سلعة غذائية و700 كرتون بيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين تكثيف حملاتها الرقابية، والمرور على كافة الأنشطة التموينية، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومحاربة الغش والاحتكار بكافة أشكاله، وفقا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتوجيهات الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين.

حيث تمكنت مديرية التموين بالجيزة من ضبط مخازن للسلع الغذائية مزاولة نشاط بدون ترخيص وبدون فواتير وبدون اشتراطات صحية وتم التحفظ على 20 طن سلع غذائية "سكر ، دقيق ، مكرونة ، فاصوليا ، قمح " كما تم ضبط كمية من سجائر بمخبز سياحي بمنطقة أكتوبر وتم تحرير محضر جنح مزاولة نشاط بدون ترخيص وبدون اشتراطات صحية و تجميع كمية من السجائر المجمعة بدون فواتير أو أي مستندات قدرها 1500 علبة سجائر سوبر كذلك ضبط مخزن للبيض مزاولة نشاط بدون ترخيص وبدون فواتير وغير معلن عن الأسعار، وتم التحفظ على كميات البيض لدى صاحب النشاط لحين صدور قرار النيابة المختصة في هذا الشأن بكمية قدرها 700 طبق بيض.

كما تم ضبط مخزن للسلع الغذائية مزاولة نشاط بدون ترخيص وبدون فواتير بكميات زيت خليط مجمعة قدرها 433 كرتونة على 12 زجاجة.