شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي: تنظيم مصر لقمة المناخ شرف الدول العربية كافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بتنظيم مصر مؤتمر المناخ، ونجاحها في ذلك، مؤكدًا أنها شرفت الدول العربية كافة.

وأشار خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"،ـ إلى أن نجاح مصر في تنظيم قمة المناخ يوجه عدة رسائل للعالم، وهو أننا جزأ إيجابي من العالم، واختيار الإمارات لتنظبم كوب 28، يؤكد أن الدول العربية لها دور إيجابي في ملفات تشغل بال العالم.

وأكد أن تنظيم مصر لقمة المناخ كان رائعًا رغم التحديات الكبيرة، مردفا: "مصر قامت بجهود عظيمة وكبيرة، الاستعداد المصري مهم والحضور كان قوي لأن العالم يشعر بأهمية الموضوع، ونتمنى من الدول العربية تستثمر وجود مثل هذه الفعاليات.

وأردف: "مصر قامت بجهود عظيمة، وهذا سيعود بالإيجاب على الدول العربية".