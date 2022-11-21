شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة بداية من الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه خلال اليومين الماضيين رصدت الهيئة تسجيل درجات حرارة أعلي من المعدل الطبيعي في تلك الفترة من العام، وهو ما سيستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، "درجات الحرارة أعلي من المعدل بدرجتين لـ3 درجات".

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أنه بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة واعتبارها أعلي من المعدل، لكن هذا الأمر لن يستمر، حيث أنه اعتبارا من يوم الأربعاء المقل، ستنخفض درجات الحرارة تدريجيا وتصل في القاهرة الكبرى لـ23 درجة مئوية بنهاية الأسبوع.

وأوضحت أن الشبورة تقلل الرؤية الأفقية، ومن المهم أن يحتاط الجميع، خاصة أثناء القيادة على الطرق السريعة والزراعية في الصباح الباكر، متابعه: "بداية من يوم الأربعاء هيكون فيه تقلبات جوية وأمطار على مناطق متفرقه من الجمهورية، والسواحل الشمالية تشهد أمطار خفيفة زي الإسكندرية ومطروح ودمياط وبورسعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر".