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شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح موقف الحى العاشر الحضارى الجديد بمدينة نصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والعميد أحمد أنور عباس، رئيس حي شرق مدينة نصر وعدد من المسؤلين بالمحافظة، موقف الحي العاشر الحضاري الجديد، شرق مدينة نصر، وذلك في ضوء إنشاء الدولة للعديد من المشروعات القومية لتخفف بها التكدس والازدحام المروري وتحقق السيولة المرورية وتحرير حركة الطرق وتخليصها من العشوائية من أجل خلق حياة كريمة للمواطن .
ويهدف المشروع إلى تخفيف العبء عن شوارع منطقة الحي العاشر المثقلة بالتكدس السكاني وتطوير المناطق العشوائية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن .
والموقف الجديد تبلغ سعته الإستيعابية 3000 سيارة ميكروباص ويتضمن مسجد و محلات متنوعة ومنطقة (فود كورت ) وساحات لانتظار المواطنين ويضم خطوط سير لكافة الاتجاهات ومنها:
- خط رمسيس والعباسية
- خط المقطم وعباس وأول السابع
- خط زهراء المعادي والمرج والمنيب ومكرم عبيد والهرم
- خط التجمعات الأول والثالث والخامس والجامعة الأمريكية
كما سيمنع نهائياً تواجد أية سيارات ميكروباص خارج الموقف .
وأهابت المحافظة بالمواطنين الالتزام التام تجنباً لضبط السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف .