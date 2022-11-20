شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح موقف الحى العاشر الحضارى الجديد بمدينة نصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والعميد أحمد أنور عباس، رئيس حي شرق مدينة نصر وعدد من المسؤلين بالمحافظة، موقف الحي العاشر الحضاري الجديد، شرق مدينة نصر، وذلك في ضوء إنشاء الدولة للعديد من المشروعات القومية لتخفف بها التكدس والازدحام المروري وتحقق السيولة المرورية وتحرير حركة الطرق وتخليصها من العشوائية من أجل خلق حياة كريمة للمواطن .