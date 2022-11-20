شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعقد اجتماعاً مع المسئولين عن وضع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بالتنبيه علي كل من الموجهين العموم والموجهين الأوائل والموجهين لحضور الاجتماع الخاص باستعدادات امتحانات الدبلومات الفنية 2023 للتعليم الصناعي.

وأضافت الوزارة أنه يتم التنبيه لكل المرشحين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية بالحضور في المواعيد المحددة مع كل تخصص ف الأماكن المحددة، علي ألا يكون لديه مانع من الموانع التي تحول دون الاشتراك في وضع أسئلة الامتحانات.

وأشارت وزارة التعليم، أنه لا يعتد بإقرار الموانع بدون إحضار صحيفة أحوال الكترونية معتمدة من جهة العمل وكذا صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لكل من المرشحين لأعمال الامتحانات وإرفاقها مع مانع الامتحانات قبل تسليمها للموجه العام المركزي للتخصص.

وحددت وزارة التربية والتعليم، جدول بمواعيد حضور المرشحين لامتحانات الدبلومات الفنية في جميع التخصصات كالتالي :-

- تخصص المركبات العلمي والعملي: يوم الأثنين 28 نوفمبر بمدرسة شبرا الميكانيكية بمحافظة القاهرة.

- تخصص الصناعات الميكانيكية العلمي والعملي: يوم الخميس 1 ديسمبر مدرسة شبرا الميكانيكية .

- تخصص الصناعات المعدنية العلمي والعملي: يوم الأحد 27 نوفمبر بمدرسة باب الشعرية الصناعية بنات.

- تخصص الكهرباء العلمي والعملي: يوم الخميس 1 ديسمبر بمدرسة جلال فهمي الفنية المتقدمة.

- تخصص الإلكترونيات العلمي والعملي: يوم الأثنين 28 نوفمبر بمدرسة جلال فهمي الفنية المتقدمة.

- تخصص الصناعات النسجية العلمي والعملي: يوم الثلاثاء 29 نوفمبر بمدرسة القاهرة الفنية .

- تخصص الملابس الجاهزة والتريكو الألي العلمي والعملي : يوم الثلاثاء 29 نوفمبر مدرسة القاهرة الفنية بنات بالمنيل.

- تخصص الصناعات الزخرفية العلمي والعملي: يوم الاربعاء 30 نوفمبر مدرسة القاهرة الفنية للنسيج بشبرا.

- تخصص الصناعات المعمارية العلمي والعملي: يوم الثلاثاء 29 نوفمبر مدرسة مكارم الاخلاق .

- تخصص التبريد والتكيف العلمي والعملي: يوم الاربعاء 30 نوفمبر مدرسة جلال فهمي الفنية المتقدمة .

- تخصص الصناعات الخشبية العلمي والعملي: يوم الأثنين 28 نوفمبر بمدرسة الزاوية الحمراء الفنية المتقدمة .

- تخصص الصناعات البحرية العلمي والعملي: يوم الاربعاء 30 نوفمبر مدرسة شبرا الميكانيكية.