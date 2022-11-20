شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: ختام ناجح وتوصيات تاريخية لـCOP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يشارك فى افتتاح كأس العالم لكرة القدم.. 8.1 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات متنوعة تسهم فى تطوير البنية الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا.. تكليفات من الرئيس السيسى بتحويل «العين السخنة» إلى ميناء عالمى

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