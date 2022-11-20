القوى العاملة: مكتب التمثيل العمالي بالرياض يعلن عن تأشيرات عودة لـ127 عاملا مصريا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة وبالاسماء، اليوم الأحد عن قيام مكتب التمثيل العمالى التابع لها بالرياض بتسهيل إجراءات حصول 127 عاملاً مصرياً من المخالفين لنظام الإقامة والعمل فى المملكة العربية السعودية، على تأشيرات للعودة إلى مصر.

وجاء فى التقرير الذى تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من أحمد رجائى المستشار العمالى بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن القائمة تضم: 46 تأشيرة خروج نهائى وإبعاد لمن لديهم بلاغات غياب عن العمل، وهؤلاء لا يمكنهم العودة للسعودية مرة أخرى الا بعد مرور 5 سنوات، و9 تأشيرات خروج نهائى نظامى، وهؤلاء ممن انتهت إقامتهم، ولم يقوم صاحب العمل بالتجديد لهم، ويحق لهم العودة للعمل بالسعودية بعد الحصول على تأشيرة عمل جديدة، و3 من العاملين الذين تعذر إتمام تأشيرة الخروج النهائى لهم نظراً لوجود ملاحظات تمنعهم من السفر، وطالبهم المكتب بتسديد المخالفات الخاصة بهم تمهيداً لإستخراج تأشيرات عودة لهم، وجاء فى القائمة أيضا عدد 69 موافقة للمغادرة النظامية، من مكتب عمل الرياض تمهيداً للحصول على تأشيرات خروج لهم من إدارة الوافدين بالرياض.

وأكد رجائى أن مكتب التمثيل العمالى بالرياض يواصل دوره فى متابعة كافة ملفات وقضايا العمالة المصرية فى المملكة، وذلك بتوجيهات من الوزير حسن شحاتة، موضحاً أنه بخصوص القائمة المذكورة تم الإعلان على صفحة مكتب التمثيل العمالى بالرياض على الفيسبوك عن أسماء هؤلاء العاملين تسهيلاً عليهم، دون الحاجة إلى الحضور مرة أخرى إلى مقر القنصلية.