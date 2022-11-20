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حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطريق العام بشارع ميشيل باخوم فى الدقى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - شن حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة ومباحث المرافق؛ لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الطريق العام بشارع ميشيل باخوم بجوار نادي الصيد.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، وعدم السماح بالتعدى على الطريق العام، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات وردع المخالفين.

 

وأسفرت الحملة عن إزالة التعديات على حرم الطريق العام، والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع كافة المخلفات، فضلا عن التنسيق للاستفاده من المساحات بتلك المنطقة الحيوية واستغلالها للانتظار المؤقت للسيارات.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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