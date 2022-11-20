مركز القاهرة لتسوية النزاعات يختتم فعالياته المنعقدة فى إطار "COP 27"

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القاهرة - سامية سيد - اختتم مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلامK فعالياته المنعقدة في إطار مؤتمر المناخ COP27، حيث نظم جلسة يوم 18 نوفمبر تحت عنوان "تفعيل استخلاصات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين من خلال الشراكات"، بما في ذلك مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمرCOP27 حول تغير المناخ واستدامة السلام وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- الشريك المؤسسي- والشركاء الاستراتيجيين (اليابان والسويد والبنك الإفريقي للتنمية)، بالإضافة الى الشركاء الداعمين مثل الاتحاد الاوروبي ومنظمة الهجرة الدولية.



فعاليات مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات

وتناولت النقاشات استخلاصات النسخة الثالثة من منتدى أسوان التي عقدت شهر يونيو الماضي والتي ركزت على الآثار المتزايدة لتغير المناخ في جميع أنحاء القارة الإفريقية، ما بين فقدان سبل العيش وانعدام الأمن الغذائي والمائي والتداعيات على جهود تعزيز السلم والأمن. في هذا الصدد، استهدفت الجلسة بحث سبل المضي قدماً نحو تفعيل تلك الاستخلاصات التي أكدت على العلاقة الترابطية بين تغير المناخ والسلام والتنمية المستدامين وذلك في سياق مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمرCOP27 حول تغير المناخ واستدامة السلام CRSP التي تم إطلاقها يوم 12 نوفمبر في مؤتمر المناخ. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تطرقت نقاشات جلسة تفعيل الاستخلاصات إلى كيفية تعزيز الشراكات للنهوض بالجهود التي تنشد سلاماً مستداماً في شتى ربوع القارة الإفريقية في ظل تفاقم تداعيات التغيرات المناخية.

ومن ناحية أخرى، فقد أكد المشاركون في الجلسة على ضرورة تبني استجابات متكاملة للنزوح الناجم عن التغيرات المناخية من خلال تعزيز العلاقة بين جهود التنمية والعمل المناخي وبناء السلام، فضلاً عن أهمية تمكين الشباب وقيامهم بدور فعال ضمن الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، أخذا في الاعتبار مبدأ الملكية الوطنية وخصوصية السياقات.



فعاليات مركز القاهرة على هامش COP 27

شارك في الجلسة كل من السيد السفير هاكان إيمسجارد، سفير السويد لدى القاهرة، والسيد السفير حسن مصطفى، كبير المستشارين الإقليميين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الدولية للهجرة، والسيدة السفيرة نميرة نجم، مديرة المرصد الإفريقي للهجرة بالاتحاد الإفريقي، والسيد السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولي، والسيدة الدكتورة جرازيا باسيلو، كبير علماء والمشاركة في قيادة المجموعة الاستشارية لأمن المناخ CGIAR ، والسيد الدكتور إدوارد كالثروب، رئيس وحدة السياسات المناخية في البنك الأوروبي للتنمية، ، والسيدة نسرين الصائم، رئيسة مجموعة الأمين العام للأمم المتحدة الاستشارية الشبابية المعنية بتغير المناخ، والسيدة كاثرين وونج، رئيس فريق مخاطر المناخ والأمن - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



جانب من الفعاليات