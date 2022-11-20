رئيس أكاديمية البحث العلمي يفتتح الاجتماع الـ47 لمديرى المراكز الوطنية

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم الاجتماع الـ47 لمديرى المراكز الوطنية لترقيم الدوريات والذى يعقد للمرة الأولى فى مصر منذ إنشاء المركز المصرى الوطنى لترقيم الدوريات التابع للشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجية بأكاديمية البحث العلمى عام 1990.

تعقد الاجتماعات بمشاركة 40 دولة وتستمر الاجتماعات خلال الفترة من 20 وحتى 23 نوفمبر.

يعقد هذا الاجتماع سنوياً لمناقشة تقارير الاداء من كل دولة ومراجعة وتعديل القواعد الدولية المنظمة لعمل المركز الدولى والمراكز الوطنية على مستوى العالم، ويمثل مصر فى الاجتماع المهندس ماجد الصادق، المشرف على الشبكة القومية للمعلومات والأستاذة رباب رشوان، رئيس الإدارة المركزية للإعلام والتوثيق بأكاديمية البحث العلمى.

يذكر إنه من أهم الأدوار الأساسية التى يقوم بها المركز المصرى هو تجميع وتسجيل الدوريات والمجلات والسلاسل وتسجيلها بالمركز الدولى وذلك كأحد أهم وسائل الضبط الببليوجرافى بالإضافة إلى الحصر للانتاج الفكرى المصرى لمعاونة المجتمع المصرى فى معرفة ما ينشر فى مصر.

الجدير بالذكر أن المركز الدولى لترقيم الدوريات يتبع المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) والتى تضم 90 مركز وطنى يمثل 90 دولة منها ثمانى دول عربية.

كما أن أحد الأهداف الرئيسية للأكاديمية فى العمل مع المجتمع العلمى هى نشر ومشاركة المعرفة مع المجتمع، وذلك من خلال العديد من الآليات، مثل مشروع تطوير النشر الوطنى مع ناشرين دوليين مثل Elsevier وSpringer وTaylor & Francis، وما إلى ذلك، مما ساعد بنجاح فى ترقية 85 من المجلات العلمية المصرية وفهرستها دوليًا، وكذلك من خلال شراكات مع المبادرات المحلية الكبرى مثل بنك المعرفة المصرى، حيث تستضيف الأكاديمية وتدير المنصة الوطنية للنشر التى تضم 846 مجلة مفتوحة الوصول، والتى تضم أكثر من 256000 مقالة والتى حققت أكثر من 77 مليون مرة تحميل وقراءة للمقالات عالميًا، ذلك بإلإضافة إلى العمل بقطاع العلاقات العلمية والثقافية والتى تتولى نشر الموضوعات العلمية بشكل مبسط للمجتمع العلمى وتبسيط الموضوعات العلمية لغير المتخصصين من العامة والشباب والنشء.