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"القومى للامتحانات" يعلن مواصفات اختبار الإنجليزى للثانوى العام الفصل الدراسى الأول

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي مواصفة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوى العام، كما أكد المركز أن الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة اللغة الإنجليزية كالتالى: 

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة وأن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية وأن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية )المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة – العام الدراسى" 

 

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور والهوامش – العناوين – تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الاخطاء اللغوية والطباعة.

- يراعى في أسئلة الورقة االمتحانية عدم احتواءها على اية موضوعات أو عبارات سياسية أو دينية أو منحازة إلى فئة معينه دون غيرها.

 

- بالنسبه لسؤال قطعة الفهم القرائي البد أن تحتوي القطعة في معظمها على مفردات لغوية مما درسه الطالب على أن لا يتم إدراج القطعة من كتب المقرر الدراسي للصف

المستهدف.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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