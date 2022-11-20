شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا يرحب بنتائج قمة المناخ cop27 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأحد، بالتقدم الذى أحرزه مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop27) في شرم الشيخ.

وقال سوناك عبر حسابه على موقع تواصل الاجتماعي "تويتر" في بيان نتائج قمة cop27، "إنني أرحب بالتقدم الذي أحرزه cop27، لكن لا يوجد هناك وقت للتهاون ".

وأضاف رئيس وزراء بريطانيا "أن الحفاظ على الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية أمرًا حيويًا لمستقبل كواكبنا"، مؤكدا ضرورة القيام بمزيد من العمل.

وكان سامح شكري، وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ "كوب 27"، قد أعلن إقرار صندوق المناخ الأخضر، وذلك ضمن فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ "كوب 27".

فيما أكد رئيس مؤتمر المناخ الـ27، أن 112 من القادة والزعماء انضموا لقمة التنفيذ، وتم التشديد على ضرورة مضاعفة الجهود للتأكد من الوفاء والوصول لنتائج ملموسة.

واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية 6 نوفمبر الجاري مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27"، والذي امتدت فعالياته حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وكان فرصة مهمة للنظر في آثار التغير المناخي في الدول النامية بشكل عام وإفريقيا بشكل خاص، وكذلك لتنفيذ ما جاء في اتفاق باريس 2015، ولتفعيل ما جاء في مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من تغير المناخ.