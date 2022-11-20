شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: تضافر الجهود لمُحاصرة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، سعيد نوح حسن وزير الداخلية بجمهورية جيبوتى، والوفد المُرافق لسيادته خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، كما صرح بأن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة و التاريخية بين البلدين، مُؤكداً إهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى، فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية جمهورية جيبوتى للقاهرة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة جيبوتى فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط البلدين، مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الإهتمام المُشترك وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها فى ظل المُعطيات والتطورات التى إستجدت على الساحتين الإقليمية والدولية.