شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير التنمية المحلية يعلن إصدار حركة محليات نهاية يناير 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير التنمية المحلية يعلن إصدار حركة محليات نهاية يناير المقبل
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