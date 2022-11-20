شكرا لقرائتكم خبر عن أخلاقنا الجميلة.. 8 نصائح ذهبية تعلم ابنك الثقة بالنفس منذ طفولته (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كل أم وأب يهتمون بطفلهم ويعطونه كل حبهم ومشاعرهم، ولكن الثقة أمر مهم بدرجة كبيرة، فهى تجعل الابن أقوى ويشعر بالمسئولية ناحية أي شيء يتعامل معه حتى ضغط أقرانه، ودراسته والعواطف التي يتعامل معها سواء بالإيجابية والسلبية، ما يجعله طفل قوى.

وفي اليوم العالمى للطفل، تعرف على بعض الطرق التي تجعل الطفل يملك ثقة بالنفس ما يجعله يواجه أى تحديات دون قلق، وفقًا لموقع "biglifejournal".



نصائح ذهبية تعلم ابنك الثقة بالنفس منذ طفولته

8 نصائح ذهبية تعلم ابنك الثقة بالنفس منذ طفولته:

أخبر ابنك بأنك تحبه مهما فعل من تصرفات أو أخذ قرارات سيئة.

يجب عدم انتقاده بشكل مبالغ فيه.

تحدث معه بشكل إيجابى عن قدرته على فعل الأشياء والتحديات.

مخاطبة الوالدين للطفل باسمه تُعطيه إحساسا بالاهتمام والأهمية خاصة عند وجود آخرين.

امنحه مهاما خاصة صغيرة تزيد ثقته بنفسه مثل المساعدة فى أعمال منزلية.

انضمامك إلى طفلك للعب معه يشعره بأنه مهم ويستحق الوقت.

يمكن للأب اصطحاب الطفل لنزهة بالخارج أو تناول العشاء معه ومعرفة اهتماماته.

اطلب من طفلك النصيحة فى مواقف تتناسب مع عمره ليعرف أن أفكاره تقدر.