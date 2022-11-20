شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يعلن إصدار حركة محليات نهاية يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تستعد خلال الفترة القادمة لإصدار حركة محليات جديدة، تتضمن تعيين قيادات جديدة من المتقدمين لشغل وظائف رؤساء مراكز ومدن وسكرتيرى عموم وسكرتيرى عموم مساعدين وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021 بشأن شغل وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، موضحا أنه سيتم تدريب المرشحين الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلة الشخصية وفقا لهذا الإعلان على 4 مراحل، ومن المتوقع إصدار قرارات تعيينهم وحركة المحليات الجديدة بنهاية يناير 2023.

وأوضح اللواء آمنة، أن المرحلة الأولى للتدريب، والتى بدأت اليوم تستمر لمدة أسبوعين حتى الأول من ديسمبر القادم، لافتا إلى أن هذه الدورة، ستركز على الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات، ويتضمن البرنامج التدريبى محاضرات وورش عمل وجلسات عصف ذهنى بإجمالى 90 ساعة تدريب، وقال إن استراتيجية الوزارة تهدف إلى الاهتمام بالعنصر البشرى باعتباره أحد العناصر الهامة فى تنفيذ رؤية مصر 2030، والتى تعمل على الاسراع بدعم التنمية بكافة قطاعاتها فى كل ربوع مصر.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن المرحلة الثانية من التدريب ستتم بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من خلال دورة تدريبية أخرى لمدة 3 أسابيع فى الفترة من 4 إلى 22 ديسمبر، يتبعها المرحلة الثالثة من التدريب فى الفترة من 25 و حتى نهاية ديسمبر 2022، وهى التدريب الميدانى بأحياء محافظتى القاهرة و الجيزة، تتبعها المرحلة الرابعة والأخيرة وهى دورة تدريبية لمدة أسبوعين بالأكاديمية الوطنية للتدريب فى الفترة من أول و حتى منتصف يناير 2023، وتصدر بعدها حركة محليات تتضمن القيادات الجديدة التى يتم بمقتضاها تجديد دماء المحليات بعناصر جديدة قادرة على العمل فى مختلف الظروف، والعمل على دفع عجلة التنمية بالمحافظات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات .

وأكد اللواء هشام آمنة، أن عدد المتقدمين للإعلان رقم 1 لسنة 2021 بلغ 2100 متقدم، وتم فحص ملفات كل المتقدمين وإجراء تقييم لها، وخضعت كشوف جميع المتقدمين للمراجعة والتدقيق، موضحاً أن كل خطوات اختيار المرشحين من الاختبارات والمقابلات تمت بكل شفافية ومعايير واضحة لاختيار العناصر المناسبة لتقديم خدمة أفضل والارتقاء بالمحليات، وتم إجراء الاختبارات فى السمات الشخصية والقيادية واللغة، وكيفية التعامل مع المواطنين والتصدى للمشكلات وحلها وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقامت اللجنة العليا للقيادات المحلية بالوزارة بمراجعة اقتراحات التطوير التى تقدموا بها، وتمت مناقشة المتقدمين فى أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير وتحسين الأداء والارتقاء بعمل المحليات، وكيفية التعامل مع بعض الملفات الهامة مثل النظافة والإشغالات والتعديات وتنمية موارد الوحدات المحلية.

وأوضح الوزير، أن البرنامج التدريبى لتأهيل قيادات الإدارة المحلية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة سيركز على العديد من الموضوعات التى تتعلق بعمل المحليات، وأهمها: استراتيجية التنمية المحلية، والتطوير المؤسسى، والادارة المحلية وحماية الأمن القومى، وآليات مكافحة الفساد فى الوحدات المحلية، ومبادرة حياة كريمة وبرنامج تنمية الصعيد، وقانون الخدمة المدنية، وإدارة أملاك الدولة الخاصة بالمحليات.

كما يتناول البرنامج التدريبى أيضا التحديات التى تواجه منظومة النظافة الجديدة وإجراءات تنفيذها، والتخطيط المحلى، وإجراءات تقنين وحماية الأراضى والمخالفات، ومنظومة الإعلانات فى المراكز والمدن والأحياء، وقانون المحال العامة، وملامح عن قانون الإدارة المحلية، و المشروعات الصغيرة و دور برنامج مشروعك فى دعم التنمية الإقتصادية فى المحافظات، ودور التفتيش و الرقابة فى المحليات، و دور مكاتب خدمة المواطنين و مبادرة صوتك مسموع فى المحافظات، و دور المراكز التكنولوجية فى تحقيق التنمية.

وطالب اللواء هشام آمنة، خلال لقائه مع المرشحين لتولى مناصب قيادية فى المحليات، بمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين العامة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء لتوفير الطاقة و مواجهة سرقات التيار الكهربائى ومواجهة فوضى الاعلانات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام، و صيانة أعمدة الانارة و بالوعات صرف الأمطار بالشوارع و اجراء الصيانة لها بصفة دورية، حفاظا على أرواح المواطنين، مع الاهتمام بمتابعة مشروعات رصف الطرق و متابعة الشركات المنفذة و التزامها بالمواصفات الفنية، مع المتابعة الدقيقة للعملية التعليمية والصحية فى المركز أو المدينة أو الحى، والتأكيد أن مديرى الإدارة التعليمية و الصحية يقومون بالدور المطلوب منهم، والتشديد على اتخاذ إجراءات ضبط الأسعار، ومتابعة الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون المحال العامة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه تم إنشاء 337 مركزا للترخيص على مستوى المحافظات.

كما شدد الوزير على اتخاذ إجراءات ترخيص التكاتك بالتنسيق مع إدارات المرور ومنع سيرها بالشوارع الرئيسية وتحديد مسارات محددة لسيرها، والعمل على تنمية إيرادات الدولة، ومتابعة المشروعات المتعثرة بالمحافظات بالتنسيق مع الوزارات المركزية وكافة الجهات المعنية، موجها بضرورة تأهيل كوادر من الصفوف الثانية و الثالثة من القيادات الشابة، والاهتمام بتدريبهم ورفع مهاراتهم .

ووجه اللواء آمنة، بضرورة متابعة المشروعات القومية المنفذة فى المراكز والمدن خاصة محافظات الصعيد منها إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مع ضرورة الحفاظ على المشروعات التى نفذها البرنامج وتكلفت ما يزيد على 16,5 مليار جنيه، وأيضا تذليل العقبات أثناء تنفيذ المشروعات والتنسيق مع المحافظين لتذليل أى مشكلات أو عقبات .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه يتم عمل تقييم مستمر لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن فى جميع المحافظات، ويخضع التقييم لعدة عوامل منها ما تم من ملفات تعمل الوزارة على تنفيذها فى المحافظات، والتواجد الميدانى لهم على أرض الواقع، والتواصل مع المواطنين، وسرعة حل المشكلات وتحسين الخدمات، والحفاظ على موارد الدولة ومنع مخالفات البناء العشوائى وغيرها من العناصر، مشيرا إلى أنه يتم استبعاد من يثبت تقصيره بالتنسيق مع المحافظين .