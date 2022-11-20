شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: الجمعـة 25 نوفمبر غرة شهر جمادى الأولى 1444هـ فلكياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن هلال شهر جمادى الأولى سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 58 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 30 من ربيع الآخـر1444هـ الموافق 24/11/2022م (اليوم التالي للرؤية).

وفي يوم الرؤية يوم الأربعاء 29 من ربيع الآخـر1444هـ الموافق 23/11/2022م يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر(في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ 26 دقيقة في كل من مكة المكرمة والقاهرة، وفي باقي محافظات مصر بمدد تتراوح بين (25– 27 دقيقة).

وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (18- 35 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الخميس 24/11/2022 م هو المتمم لشهـر ربيـع الآخر 1444هـ، وبذلك تكون غرة شهر جمادى الأولى 1444هـ فلكياً يوم الجمعـة 25/11/2022م.