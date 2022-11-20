شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصل مطار الدوحة لحضور افتتاح كأس العالم بقطر 2022.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، والذي سيقام بالعاصمة الدوحة مساء اليوم.

وكان في استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله مطار الدوحة، الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمى تأتي تلبيةً لدعوة شقيقه الأمير "تميم بن حمد آل ثاني"، أمير دولة قطر، وذلك في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر.