شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مليار دولار من أجل الأرض.. جانب من حصيلة اتفاقات cop27 (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، بعد مجهود استمر لأكثر من 14 يوما فى 53 جلسة، ومفاوضات بين البلدان المشاركة فى القمة.

وتم الخروج بالعديد من القرارات المهمة والمؤثرة وكذلك تم عقد الاتفاقيات على مدار أيام قمة المناخ.. ونستعرض فيما يلى.. جانب من حصيلة اتفاقات وإنجازات مؤتمر المناخ .cop27

إطلاق الرئيس السيسى منتدى الهيدروجين الأخضر على هامش فعاليات cop27.

تخصيص 10 ملايين دولار أمريكى لدعم إطلاق "مركز التكيف" فى مصر.

إعلان الولايات المتحدة مساهمتها بـ150 مليون دولار "دفعة أولى" لمساعدة أفريقيا.

إعلان شراكات لإطلاق مبادرات مناخية باستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار.

إعلان تحالف مؤسسات المناخ استثمارات بـ500 مليون دولار خلال 3 سنوات.

غانا وباكستان وبنجلاديش ستتلقّى أول تمويل بقيمة 200 مليون يورو.

اتفاق مصر والإمارات لإنشاء أكبر محطة لطاقة الرياح بـ8 مليارات دولار.