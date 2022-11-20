شكرا لقرائتكم خبر عن الإناث يشاركن الذكور فى وظيفة مندوب مساعد للمرة الثانية بتاريخ مجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب مواعيد سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022، من خريجي الحقوق والشريعة القانون والشرطة من الذكور والإناث، وذلك بتحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية، يوم مجمع لخريجي الجامعات الخاصة ،على أن تبدأ سحب الملفات يوم 3 ديسمبر المقبل وتنتهي في 19 ديسمبر وتحديد اليوم الذي يليه لتلقي التظلمات، وذلك من الساعة التاسعة صباحٱ حتى الرابعة عصرٱ.

ويستهدف الإعلان للوظيفة خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2022 من الجنسين حيث تشارك الإناث الذكور فى الحصول على الوظيفة للمرة الثانية فى تاريخ مجلس الدولة.