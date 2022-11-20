شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة حلوان وجهاز حماية المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اليوم، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، باللواء شريف الرشيدى نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، وذلك بحضور الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين للدعم في كافة المجالات.

وعقب ذلك تم عقد مجلس أعمال شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفي كلمته رحب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بالحضور، مهنئًا وكلاء شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الجدد، وأوضح رئيس الجامعة أن الزيارات السابقة بالكليات جاءت للتأكيد على أن هناك خارطة طريق سيتم العمل على تنفيذها بهذا القطاع الهام والكبير، الذي يعد من أهم قطاعات الجامعة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يهتم بالبيئة المحيطة التي يجب أن تشتمل على كافة معايير الجمال.

ودعا رئيس الجامعة إلى ضرورة تأهيل الطلاب من خلال القطاع بالتدريب وتنمية المهارات للتوظيف ولكي يكونوا مؤهلين وذلك وفقا لخطة 2030 للتنمية المستدامة والتي تعنى بقطاع البيئة.

وقال رئيس الجامعة، إننا نشهد الآن عقد مؤتمر الدول الأطراف قمة المناخ بمدينة شرم COP27 وقد شاركت الجامعة بقوة وعرضت مساهماتها بأبحاث للحفاظ على البيئة، قائلأ إنه يجب أن نوفر بيئة صالحة لكل شخص تؤهله نفسيا لأداء دوره، ونوفر بيئة صالحة للطلاب ومنتسبي الجامعة، وذلك تمهيداً لإعلان جامعة حلوان في 7 أكتوبر 2022 جامعة صديقة للبيئة وجامعة خضراء ولذلك يجب أن نعلم أين نوجد لنستكمل الطريق.

ودعا رئيس الجامعة إلى ضرورة تيسير الصعوبات التي تواجه قطاع البيئة ونشر الجمال البصري والحفاظ على البيئة وإعداد وتأهيل طلاب جامعة حلوان ليكونوا قادة للمجتمع، مشيرًا إلى أن كل الأنشطة الطلابية الخاصة ببناء الشخصية والخدمة المدنية والتدريب والجوالة قائمة على أن الطالب صديق للبيئة، وسيتم عمل عدد من المسابقات أفضل قسم وأفضل كلية وأفضل جامعة بمعايير ذات جودة عالية.

وقال رئيس الجامعة، إنه يجب تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون مع المجتمع المدني، والاستعانة بالخريجين المتميزين، والتعاون مع المجتمع المدني، والتعاون مع الوزارات التي لديها أنشطة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال الاجتماع تم عرض أنشطة محو الأمية، والندوات والمؤتمرات التثقيفية بالجامعة وكلياتها، والجدول الزمني للقوافل الطبية، الاجتماعية، و التثقيفية بمركز الصف خلال شهر ديسمبر 2022، والندوات التثقيفية والاجتماعية والمسرح وورش التدريب للرائدات الريفيات بالجيزة للمشاركة في العمل التنموي التطوعي في إطار خطة 2030.

كذلك تضمن الاجتماع عرض الخطة التنفيذية لمبادرة التمكين للتكيف مع التغيرات المناخية، وكذلك عرض تقرير إنجازات كلية السياحة والفنادق عن شهر أكتوبر 2022، وخطط كلية الفنون التطبيقية للتدريب، وكذلك تقارير كلية الفنون التطبيقية عن المنتدى الأكاديمي التصميم الأخضر، استدامة الحياة، وعرض مقترحات لتطوير مشروع محو الأمية.