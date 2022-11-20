شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم يترأس قداس ذكرى تأسيس كنيسة العذراء والقديس إسطفانوس بشبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس صباح اليوم، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بكنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس، بشبرا الخيمة، احتفالًا بالذكرى الحادية والثلاثين لتأسيس الرعية.

وشارك في الصلاة القمص مرقس، والأب بولس بباوي، راعيا الكنيسة. وأعطى صاحب النيافة كلمة العظة، حيث قدم التهنئة للحاضرين بعيد تأسيس الكنيسة، معبرًا عن امتنانه لجميع من ساهم في بناء هذه الرعية من علمانيين، ومكرسين.

وأكد الأنبا باخوم، أن احتفال اليوم هو احتفال بأمانة الرب، قائلًا: الذي أعاننا أمس، هو يعيننا غدًا، مشجعًا الجميع ألا يسمحوا لأحد بأن يسرق رجاءهم. تضمن الاحتفال أيضًا تقديم الوعد المريمي لثلاثة أعضاء من شعب الرعية.