شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف عن أهم لقاحين للوقاية من أمراض الشتاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهم لقاحين للأطفال للوقاية من أمراض الجهاز التنفسى، حيث يتضمن اللقاح الأول طعم الأنفلونزا لمن هم فوق سن 6 شهور، واللقاح الثانى هو لقاح كورونا لمن هم من سن 12 إلي 18 عاما.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن هذة اللقاحات ضرورية للطفل في فصل الشتاء من الإصابة بالأمراض، مشيرة إلى أن لقاح الكورونا يتم توفيرة مجانا للأطفال، بالإضافة إلي توفير لقاح الأنفلونزا للأطفال بفروع فاكسيرا.

وأكدت وزارة الصحة، أن جميع الأدوية الخاصة بالبروتوكول العلاجى لكورونا متوفرة بالمستشفيات، مشيرة إلى أن جميع المستشفيات تقدم الخدمات للمواطنين بالمجان.

وكانت نصحت الوزارة الأطفال بالمدارس بضرورة الحصول على اللقاح مع اتباع الإجراءات الاحترازية الكاملة منعا للعدوى، وضمان دراسة آمنة.

وأكدت وزارة الصحة، أن وفيات فيروس كورونا وصلت إلى مستوى منخفض والوضع الوبائى مستقر للغاية والإصابات أصبحت قليلة للغاية، موضحة أن الموجة الأخيرة من كورونا فى مصر كانت ضعيفة والفيروس أصبح ضعيفا.