شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا بتولى "المالية" إدارة المبادرات ذات العائد المنخفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، قرار بأن تتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، وتشمل عملية اتخاذ القرار وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدي المني.

وتضمن القرار الذى نشر بالجريدة الرسمية أن تتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديد "المستقبلية" أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام.