شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطفئ حرائق الكوكب..الأمم المتحدة ترحب بنتائج قمة المناخ cop27 (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت سكرتارية الأمم المتحدة UNFCCC ‏بيان الختام لمؤتمر الأطراف، ووجه الأمين العام أنطونيو جوتيريس، الشكر للحكومة المصرية على كرم الضيافة، قائلا :" أشكر الحكومة المصرية ورئيس COP27 سامح شكرى - على كرم ضيافتهم، كما أود أن أعرب عن تقديرى لسيمون ستيل وفريق الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ على كل جهودهم".

وأضاف: "أحيى المندوبين وأعضاء المجتمع المدنى الذين جاءوا إلى شرم الشيخ لدفع القادة لاتخاذ إجراءات مناخية حقيقية".

كما ربط انطونيو بين موقع انعقاد المؤتمر وقصة شجرة العليقات التى توهجت حين خاطب موسى الله، قائلا :" انعقد COP27 فى مكان ليس بعيدًا عن جبل سيناء، وهو موقع مركزى للعديد من الأديان ولقصة موسى، فكان المكان المناسب، لمناقشة قصة المناخ، ففوضى المناخ أزمة ذات أبعاد توراتية، ودلالاتها فى فى كل مكان. بدلاً من شجيرة محترقة، نواجه كوكبًا محترقًا".