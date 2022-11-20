شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح دولى برعاية مصرية.. صحف العالم تشيد بمؤتمر المناخ Cop27 (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، بعد مجهود استمر لأكثر من 14 يوما فى 53 جلسة، ومفاوضات بين البلدان المشاركة فى القمة.

وأبرز صحف العالم النتائج التي تتحقق للمرة الأولى، أبرزها إنشاء صندوق "المناخ الأخضر" لدعم جهود الدول النامية في الوفاء باسهاماتها المحددة وطنياً وتعزيزها لخفض الانبعاثات وهو ما يعد انتصارا لحقوق الدول النامية المتضررة جراء التغيرات المناخية، ونستعرض فيما يلى أبرز الصحف العالمية التي أشادت بالحدث الضخم.

صحيفة "جارديان" البريطانية:

الاتفاق على صندوق الخسائر والأضرار نقطة تحول فى أزمة المناخ

"واشنطن بوست" الأمريكية:

اتفاق cop27 على صندوق الخسائر والأضرار إنجاز مذهل

وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية:

الاتفاق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار انتصار كبير للدول النامية

صحيفة "جلوبو 1" البرازيلية:

صندوق الخسائر انتصار للدول النامية للتغلب على أزمة المناخ

صحيفة "إنفوباى" الأرجنتينية:

الاتفاق على صندوق الخسائر والأضرار أهم مظاهر النجاح

"ذا تليجراف إنديا" الهندية:

المؤتمر حقق إنجازا تاريخيا بالموافقة على صندوق الخسائر والأضرار