شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تطلق الملتقى السنوى الثالث للهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت شعار"نبني حضارة طبية .. في الجمهورية الجديدة" وذلك من داخل ساحة معبد الكرنك بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، يوم 26 نوفمبر الجاري.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه ينطلق الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية هذا العام تحت شعار" نبني حضارة طبية .. في الجمهورية الجديدة"، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء الصحة العرب والأفارقة، من داخل معبد الكرنك بالأقصر.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، رعاية السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمقرر انطلاقه يوم 26 نوفمبر الجاري، لافتًا إلى المتابعة الحثيثة من مجلس الوزراء لتسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل، وامتدادها إلى كافة محافظات الجمهورية في أقل من 10 سنوات، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية لتوفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة عالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية سوف يسلط الضوء على كافة الإنجازات التي شهدها قطاع الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل في مصر على مدار ثلاث سنوات.

وأضاف السبكي، أن الملتقى السنوي الثالث الهيئة سوف يحتفي بالتجربة المصرية الناجحة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في خطوة غير مسبوقة بتاريخ مصر الحديث، لإبراز هذا الإنجاز الفريد، وإبراز ما حققته المنظومة من كفاءة عالية، وما حققته من عائد صحي وإنساني ضخم للغاية على المنتفعين.

وتابع: أن الملتقى السنوي الثالث سيتم انطلاقه بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين، والجهات الدولية، ورؤساء هيئات الصحة العربية، وكبار الخبراء والمتخصصين في مجالات الرعاية الصحية بالدول العربية والعالم، وكبار أساتذة الطب في مصر، وشركاء النجاح من المستشفيات الخاصة وشركات صناعات الأدوية، كما سيتم تكريم رموز عمل الرعاية الصحية بالملتقى، إضافة إلى تكريم شركاء النجاح لمشروع التأمين الصحي الشامل.

واستكمل، أن الملتقى سيشمل العديد من الجلسات التفاعلية، أهمها (التأمين الصحي الشامل: فرص غير متناهية للاستثمار في القطاع الصحي)، (الرعاية الصحية الحكيمة أو الرعاية الصحية القائمة على القيمة "Value-Based Health care")، (مستقبل الرعاية الصحية في العالم .. فرص وتحديات)، وذلك فضلًا عن إقامة العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية لرفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمي الخدمة الصحية على هامش فعاليات الملتقى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية بمصر، ويؤسس لمرحلة جديدة من بناء نظام رعاية صحية قوي وفعال ومطابق للمعايير العالمية، لافتًا إلى أن التأمين الصحي الشامل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030.