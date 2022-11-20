شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يفتتح الموقع الإليكترونى لمسار العائلة المقدسة بتقنية VR..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أول موقع إلكترونى لمسار العائلة المقدسة بتقنية التجول بالواقع الافتراضى " VR "، لجميع النقاط التى مر عليها السيد المسيح برفقة السيدة العذراء ويوسف النجار داخل مصر، وذلك على هامش احتفال الكنيسة المصرية بعيد الجلوس العاشر لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ورافق قداسة البابا خلال الافتتاح، أعضاء مؤسسة مصر المباركة للتنمية وإحياء التراث القائمين على المشروع، وأبدى قداسته الاعجاب بتقديم مسار العائلة المقدسة بتكنولوجيا متقدمة تشجع الشباب لمعرفة تراث بلدهم وأضح أهمية رحلة العائلة المقدسة بالنسبة لمصر حيث أن هذا المسار الفريد يقدم لمصر سياحه ورواج إقتصادى وبركة روحية وعلى صعيد أخر أبدى الحضور أعجابا بفكرة الموقع الاليكترونى بالتقنيات الحديثة التى تقدم التراث المصرى بأحدث التقنيات وبلغات متنوعه فى جميع نقاط المسار سواء كانت تقنية الواقع الافتراضى أو عروض الفيديو وكذا الصور والمحتوى المكتوب بدقة متناهية فضلا عن شرح كل التفاصيل بلغات سبع .

وقال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن مشروع رحلة العائلة المقدسة له أبعاد متعددة ليست فقط من الناحية الدينية والروحية والنسكية فقط بل أيضا هناك أبعاد سياحية واثرية وتاريخية ووطنية وقومية فضلا عن البعد الاقتصادى

وأضاف أن المشروع من شأنه تحقيق جوانب ايجابية متعددة مبديا سعادته باهتمام مؤسسة مصر المباركة بإنشاء موقع اليكترونى يشمل نقاط المسار وترجمة كل خطواته للغات متعدده ليصل لأكبر شريحة من الناس حول العالم

وأشار إلى أن الاضافات التكنولوجية ستجعله اكثر جذبا للصغار والكبار على حد سواء، متمنيا ان يكون للمشروع مكانا ثابتا يسمح بالزيارة المستمرة على مدار اليوم

وابدى قداسته سعادة شديدة بالهدف الثانى للمؤسسة الخاص بالتنمية المجتمعية للمناطق المحيطة بنقاط المسار الثمانية موضحا أن التنمية من شأنها رفع مستوى الوعى البيئى والثقافى والاقتصادى لدى المتلقين بشكل يجعلهم الحراس الأساسين على ما تحتوية كل نقطة من آثار لها أهمية كبرى.

وشدد على أن المصريين جميعا مسلمين ومسيحيين لهم إيمان خاص بفكرة البركة التى يتمتع كل آثر لرحلة العائلة المقدسة

يذكر أن الموقع الأليكترونى لمسار العائلة المقدسة يتضمن تقنية ال VR التى تتيح امكانية زيارة الأماكن المباركة لمسار العائلة المقدسة فى مصر افتراضيا ورؤية كل تفاصيلها، اضافة الى صور متنوعة وعروض بالفيديو ومعلومات مفصلة عن كل نقطة بلغات سبعة هى " العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والايطالى والإسبانية والروسيه ".