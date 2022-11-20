شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ2400 مواطن فى مجال طب العيون بقنا وبنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحوصات الطبية وصرف العلاج الدوائي «بالمجان» لـ 2405 مواطنين، من خلال 3 قوافل متخصصة في مجال طب العيون، في محافظتي قنا، وبني سويف، خلال شهر أكتوبر الماضي 2022.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هذه القوافل تم تنفيذها بمركز نجع حمادي في محافظة قنا، يوم 17 أكتوبر الماضي، حيث قامت بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج الدوائي بالمجان لـ 970 حالة، من ضمنهم 105 حالات مياه بيضاء، و15 حالة ظفرة العين، و8 حالات حول العين، و3 حالات كيس دهني، بالإضافة إلى فحص 4 حالات تمهيدًا لزرع القرنية، كما قامت بعمل نظارة طبية لـ 345 مواطنا.

وأضاف «عبدالغفار»، أنه تم تنفيذ ثاني القوافل المتخصصة في مجال العيون بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، يوم 20 أكتوبر الماضي، حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج الدوائي لـ 1085 حالة، من ضمنهم 25 حالة مياه بيضاء، و9 حالات ظفرة العين، و8 حالات حول العين، وحالة كيس دهني، كما قامت القافلة بعمل نظارة طبية لـ 315 مواطنا.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى تنفيذ قافلة أخرى متخصصة في مجال العيون بقرية قمبش الحمرا، محافظة بني سويف، يوم 27 أكتوبر الماضي، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 350 حالة، من ضمنهم 52 حالة مياه بيضاء، كما قامت بعمل نظارة طبية لـ 150 مواطن، لافتاً إلى صرف العلاج الدوائي لـ 81 حالة.

ونوه «حسنين» إلى أنه سيتم إجراء عمليات للحالات التي تم الكشف عليها بمحافظة قنا بمركز عيون مصر، مؤكدا حرص الوزارة على تنفيذ القوافل العلاجية المتخصصة على مستوى الجمهورية بشكل دوري.