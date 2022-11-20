شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يصدر قرارا بتشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات الطلابية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا رقم 4597 بتاريخ 16 نوفمبر 2022، بشأن تشكيل اللجنة العليا للإشراف ومتابعة الانتخابات الطلابية على مستوى الجمهورية للعام الجامعي 2022/2023، برئاسة الدكتور طايع عبدالطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وعضوية كل من الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار سامح سيد مستشار الوزير القانوني، ويمنى ياسر بمكتب الوزير، و إبراهيم سعيد حمزة مدير عام نائب رئيس جامعة عين شمس، وأحمد محمد حسن مسئول وحدة تكنولوجيا المعلومات.
وتختص اللجنة بالتواصل والتنسيق مع اللجان العليا المشرفة على الانتخابات بالجامعات والمعاهد، وإعداد التقارير اليومية والإحصاءات للعملية الانتخابية.
وكان أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى 2023/2022، والتى من المقرر أن تنطلق أعمالها بفتح باب الترشح يوم 24 نوفمبر الجارى على أن ينتهى ماراثون الانتخابات بانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه يوم 8 ديسمبر المقبل.
ومن المقرر أن يتم إعلان الكشوف المبدئية يوم 27 نوفمبر، وتلقى طلبات الطعون يوم 28 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 29 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر القادم.
ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر المقبل، وتجرى انتخابات الإعادة يوم 5 ديسمبر، على أن تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر، وتجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر، وتنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك يوم 8 ديسمبر المقبل.