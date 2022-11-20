شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوافق على منح الجنسية المصرية لمواطن سورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على منح الجنسية المصرية لـ" محمد صبحي محمد على قنواتي" سوري الجنسية من مواليد حلب.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار بالموافقة على ترخيص إصدار عملات تذكارية فئة الخمسة جنيهات بمناسبة التوعية بمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

كما أصدر رئيس الوزراء قرار بالموافقة على ضم عدد من الأعضاء لعضوية اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.