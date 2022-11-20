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تعرف على الآباء الأساقفة بعد رسامتهم مطارنة بيد البابا تواضروس

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القاهرة - سامية سيد - ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس ترقية أساقفة جددا إلى رتبة مطران، وذلك بالكنيسة الكبرى الملحقة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

 

ونشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أبرز المعلومات عن الآباء المطارنة، وهم الأنبابيمن أسقف نقادة، والأنبا باخوم أسقف سوهاج، والأنبا شاروبيم أسقف قنا، والأنبا مكسيموس أسقف بنها، والأنبا برسوم أسقف ديروط. 

 

ومن أبرز الآباء أيضا، الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي، والأنبا أجابيوس أسقف دير مواس للأقباط الأرثوذكس، والأنبا تكلا أسقف دشنا، والأنبا يوسفأسقفجنوب الولايات المتحدة الأمريكية، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير للمجمع المقدس، والأنبا توماس أسقف القوصية. 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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