شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 27 سيارة إسعاف لنقل مصابى حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل برأس غارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر بوزارة الصحة والسكان، وفاة 12 مواطنا وإصابة 30 آخرين، في حادث مروري وقع صباح اليوم، بين أتوبيس وسيارة نقل، بالطريق الواصل بين مدينتي رأس غارب والزعفرانة.

وأوضح المصدر، أنه تم الدفع بـ 27 سيارة إسعاف، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى وأس غارب، ومستشفى الغردقة العام، مشيرا إلى أنه يجري نقل حالة آخرى لتلقي الخدمة الطبية في إحدى مستشفيات الوزارة بالقاهرة.