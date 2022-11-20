شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة أكشاك و"فتارين" متعدية على الطريق ومحلات مخالفة بميدان الجيزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة، حملة مكبرة لإزالة المنشآت المخالفة المتعدية على الطريق العام بجنوب الجيزة؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، وعدم السماح بالتعدى على الطريق العام، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة، عن إزالة تعديات الباعة الجائلين والأكشاك والفتارين والمحلات المخالفة بشوارع صيدناوي وسعد زغلول وميدان الجيزة.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدوري علي المواقع التي تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ورصد ومتابعة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء وأملاك الدولة والتعامل الحازم حيالها.