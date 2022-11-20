شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستخرج المحفظة النقدية للكارت الذكي لمترو الأنفاق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر ادارة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، نظام لإستخراج محفظة نقدية لتذاكر الرحلة الوحيدة، وذلك للتسهيل علي الركاب فى الحصول على التذاكر ومنع التزاحم امام مكاتب التذاكر، وفى النقاط التالية اهم التفاصيل..

1. يمكنك شراء مجموعة من التذاكر مشحونه على الكارت الذكى (سعر الكارت 25 جنيه لأول مرة).

2. الشحن بأى مبلغ فئة 10 جنيهات ومضاعفاتها حتى 200 جنيه .

3. الكارت لحاملة ( بدون اسم ) يمكن استخدامة لأكثر من شخص.

4. استعمال الكارت غير مرتبط بمدة محددة .

5. يمكن شحن نفس الكارت لعدة مرات فى حالة عدم تلف الكارت .

6. يمكن شراء الكارت المشحون من جميع محطات المترو بخطوطة الثلاثة.