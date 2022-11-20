شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الاتحاد الأوروبى بـ"كوب 27": سامح شكرى لم يعرف التعب خلال المؤتمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه ممثل الاتحاد الأوروبي في الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ "كوب 27" إلى سامح شكري وزير الخارجية: "نحن جميعا منهكون إلا أنت السيد الرئيس.. لم تعرف التعب.. وأخص بالشكر فريق رئيس المؤتمر الذي عمل على مدار الأيام الماضية دون كلل حتى في أوقات عصبية سعيا إلى تحقيق الأهداف".

وأضاف خلال كلمته فى الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ "كوب 27" فى شرم الشيخ برئاسة سامح شكرى: "ننظر عن كثب إلى نتائج الجلسة الختامية.. الصراحة أساسية للتعامل بين الأصدقاء.. وعلينا جمع الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى قرارات تؤدي إلى تعزيز الثقة ورأب الصدع بين التمويل والسياسات والاتحاد الأوروبي عمل على هذا الملف.. ونسعي للتخلص من الوقود الأحفوري ونتحمل المسئولية وفق التدرج"

وتابع ممثل الاتحاد الأوروبي: "ندعو الجميع إلى الانخراط في ذلك ومواجهة التغير المناخي.. ورغم أن البرنامج لا يسير في هدف الدرجة والنصف فهذا لا يجعلنا عن التوقف.. ونتحمل المسئولية في شأن اتفاق باريس.. وعلينا التغلب على التهديدات.. والاتحاد الأوروبي كان شريكا خلال الأسبوعين الماضيين وعلينا العمل من أجل إحراز تقدما أكبرا فى مواجهة تغير المناخ".