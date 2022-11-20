شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: نتائج مؤتمر cop27 شهادة على إرادة جماعية لمواجهة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مدينة شرم الشيخ على مدار أسبوعين، حظيت بتشريف المشاركين في قمة المناخ "كوب 27"، بحضور الآلاف، متابعا: "شارك رؤساء الدول والحكومات وأعضاء الوفود وممثلون عن المجتمع المدني وغيرهم.. من أجل هدف واحد لمواجهة التغير المناخي".

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ "كوب 27": "العمل الذي تم خلال أسبوعين في مؤتمر المناخي والنتائج التي تواصلنا إليها شهادة على إرادة جماعية.. نحن أسرة للأمم وقد عبرنا برسالة واضحة حول العالم بأن هنا في القاعة رغم الصعوبات واختلاف الرؤى والطموح.. ملتزمون بمواجهة التغير المناخي من خلال الدبلوماسية متعددة الأطراف".

وتابع سامح شكري: "هناك من شكك في الوصول إلى نتائج وتراجع الإرادة.. تمكنا الارتقاء بالجهود والمسئوليات للاستجابة للجهود العالمية فيما يخص اتخاذ القرار السياسي".