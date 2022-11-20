شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل المجموعة العربية بختام مؤتمر المناخ: مصر بذلت جهود عظيمة لتقريب وجهات النظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر ممثل المملكة العربية السعودية والمجموعة العربية في الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ "كوب 27"، عن خالص شكره للرئاسة المصرية لقمة المناخ، مؤكدا أن القمة شهدت جهود عظيمة لتقريب وجهات النظر في المفاوضات المختلفة.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ "كوب 27" برئاسة سامح شكرى: "أتقدم لكم باسم المجموعة العربية بالشكر والتقدير على الجهود مع جميع الدول الأطراف في سبيل الوصول إلى مخرجات شاملة ومتوازنة عادلة تأخذ بعين الاعتبار الظروف المختلفة للجميع"، مشددا على أن المجموعة العربية تتفق مع بيان مجموعة الـ 77، وتؤكد على ضرورة الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.

وتابع ممثل المجموعة العربية فى الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ: "ندعم مبدأ العدالة والمسئولية المشتركية وتفعيله في إطار اتفاقية باريس.. ولا يمكننا تفويت أي فرص لخفض الانبعاثات بغض النظر عن المصدر أو القطاع.. واجب علينا توظيف كل التقنيات في هذا الصدد".