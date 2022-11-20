شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة أرجنتينية عن COP27: الاتفاق على صندوق الخسائر والاضرار أهم مظاهر النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية تعليقا على اختتام الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، إن التوصل لاتفاق لإنشاء صندوق الخسائر والاضرار، وخفض انبعاثات غاز الميثان، أهم مظاهر تقدمه ونجاحه فى مصر.

وقالت الصحيفة إن 150 دولة وقعت على الالتزام الذى تم إطلاقه فى قمة المناخ للحد من انبعاثات الميثان، والذى فشل فيه مؤتمر المناخ COP 26 الذى عقد فى جلاسكو العام الماضى، وهو ما اعتبرته الصحيفة تقدما كبيرا لدى المؤتمر المنعقد فى مصر.

وأوضحت الصحيفة أن الميثان هو ثاني أكبر مساهم بشري في ظاهرة الاحتباس الحراري، بعد ثاني أكسيد الكربون، وهذا بسبب إمكاناته الهائلة في الاحتباس الحراري، فعلى مدار 100 عام، يكون الميثان، لكل طن، أقوى بثلاثين مرة من غازات الاحتباس الحراري من ثاني أكسيد الكربون. عندما يتم إطلاق هذا الغاز من خلال النشاط البشري - منصات النفط أو مناجم الفحم أو حظائر الماشية أو مقالب القمامة - يمكن جعله أقل ضررًا عن طريق حرقه ، وبالتالي تحويله إلى ثاني أكسيد الكربون.

كما تم الإعلان في مؤتمر الأطراف المنعقد فى مصر، أن 95% من التزامات خفض البلدان تشمل غاز الميثان أو أنها ستفعل ذلك في المراجعة التالية ، وأن 50 دولة قد طورت خططًا وطنية للميثان للقيام بذلك.

من بين هذه الدول الخمسين ، البرازيل وفيتنام وكندا وفنلندا والسويد والنرويج والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - التي تمثل 27 دولة عضو - والتي نشرت خططًا في العام الماضي ، بالإضافة إلى الدول التي التزمت بنشر خطط قبل COP28 أو البدء في تطويرها.

كما تم إطلاق طرق لمعالجة الانبعاثات من قطاعي النفايات والزراعة في الاجتماع الوزاري، ويركز المسار الزراعي بشكل كبير على تحسين كفاءة الإنتاج الحيواني ، والذي لن يكون له أي تأثير على الانبعاثات إذا استمر عدد الماشية في النمو.

يقول الخبراء إن الحكومات تمضي قدمًا ، لكنها تفتقر إلى الشعور بالإلحاح ويجب أن تركز على التخلص التدريجي من المصادر الرئيسية للميثان - الوقود الأحفوري ، وزراعة المصانع ، وإلقاء النفايات العضوية - بدلاً من الحلول التقنية والمبادرات التي يقدمها المتطوعون في الالتزام.

وقالت مارييل فيليلا ، مديرة برنامج المناخ العالمي التابع للتحالف العالمي لبدائل الحرق (GAIA) : "بينما نرحب بحقيقة أن الحكومات بدأت تدرك الأهمية الهائلة لمعالجة غاز الميثان ، فإن عدم اتخاذ أي إجراء بشأن النفايات بصراحة ينتنج 20٪ .

تأتي جميع انبعاثات الميثان بشكل أساسي من إلقاء النفايات العضوية في مدافن النفايات. لذلك ، فإن الحل الأبسط والأسهل والأسرع لا يتمثل في إجراء إصلاحات تقنية خيالية ، ولكن التوقف عن إلقاء النفايات العضوية في مكبات النفايات. من خلال الاستراتيجيات الصحيحة، يمكننا تقليل انبعاثات الميثان في قطاع النفايات بنسبة تصل إلى 95٪ بحلول عام 2030 ، وهي فرصة لا يمكننا تفويتها.

كما قالت الصحيفة أن التوصل لانشاء صندوق للخسائر والأضرار، من الخطوات التقدمية فى COP 27 ، وذلك لمواجهة تحديات ضخمة لتغير المناخ التى تواجه الدول وخاصة النامية.

هذا بالإضافة إلى التوصل لأجندة بريدجتاون، والتى تسعى الى اصلاح النظام المالى حتى لا تضطر البلدان النامية الى الاختيار بين استخدام ميزانياتها الوطنية لدفع رسوم الديون الغير عادلة، والإغاثة والاستثمار فى تحول الطاقة والتكيف فى المناخ والقدرة على الصمود.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاقتراح اكتسب قوة جذب كبيرة، حيث دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المبادرة.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إنها تؤيد هذه الأجندة على نطاق واسع. كما غردت مارينا سيلفا، وزيرة البيئة البرازيلية السابقة، حول "محادثة مثمرة" حول المبادرة، ووصف مفاوض الاتحاد الأوروبي جاكوب ويركسمان ذلك بأنه "رؤية قوية للغاية لما يمكن تحقيقه".