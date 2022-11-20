شكرا لقرائتكم خبر عن متى تحتفل الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر عيد الميلاد ثانى أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد السيد المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.

وقال يوسف إدوارد مدير المكتب الإعلامى للطائفة الإنجيلية في مصر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الطائفة تحتفل بعيد الميلاد المجيد في الأسبوع الأول من يناير، موضحا أنه سيتم توجيه دعوات لكافة وسائل الإعلام لتغطية الاحتفال بقصر الدوبارة.

وتحتفل الطائفة كل عام بعيد الميلاد المجيد فى قصر الدوبارة وعيد القيامة بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية، وتجرى ترتيبات للاحتفال بحضور المايسترو ناير ناجى وفريق الترانيم الوطنية مثل ترنيمة مصر.