شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالنمسا يشهد احتفالية مرور 50 سنة على تأسيس النادى المصرى فى فيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير مصر لدى النمسا محمد الملا، أهمية دور الجالية في دعم قضايا الوطن والارتباط الوثيق بين المصريين في الخارج والوطن الأم.

جاء ذلك في احتفال الجالية المصرية في النمسا الليلة الماضية بمرور 50 سنة على تأسيس النادي المصري في فيينا وهو أبرز كيانات الجالية.

شارك في الاحتفال القنصل العام محمد البحيري وهشام أنيس مدير مصر للطيران في النمسا ولفيف من ممثلي الجاليات العربية وعدد كبير من أبناء الجالية، وأشرف على الاحتفال عبد الباسط مقلد رئيس النادي المصري.

وألقى رئيس النادي كلمة استعرض فيها تاريخ النادي العريق وإسهاماته البارزة في خدمة الجالية، وتم تكريم عدد من الرموز الأوائل والرؤساء السابقين وقيادات السفارة.