شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس قداس ترقية أساقفة جدد إلى رتبة مطران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس الآن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس ترقية أساقفة جدد إلى رتبه مطران، وذلك بالكنيسة الكبرى الملحقة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ومن أبرز الأسماء التى سيتم ترقيتها والأنبا بيمن أسقف نقادة، والأنبا باخوم أسقف سوهاج، والأنبا شاروبيم أسقف قنا، والأنبا مكسيموس أسقف بنها. والأنبابرسوم أسقف ديروط، والأنبا ديمتريوس أسقف ملوي، والأنبا أجابيوس أسقف دير مواس للأقباط الأرثوذكس، والأنبا تكلا أسقف دشنا، والأنبا يوسف أسقفجنوب الولايات المتحدة الأمريكية، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير للمجمع المقدس، والأنبا توماس أسقف القوصية.

وكان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية نظم أمس، احتفالية بمناسبة الذكرى العاشرة لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني على كرسي القديس مارمرقس الرسول، وذلك في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.