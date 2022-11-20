شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتوجه إلى قطر اليوم لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة قطر الشقيقة لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، والذي سيقام بالعاصمة الدوحة مساء اليوم".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمى تأتي تلبيةً لدعوة شقيقه الأمير "تميم بن حمد آل ثاني"، أمير دولة قطر، وذلك في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر.