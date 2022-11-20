شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يقف احتراما وتقديرا لتقديم التحية إلى سامح شكرى عقب انتهاء كلمته بـcop27.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب انتهاء كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ كوب27، تفاعل الحضور المتواجدون على المنصة، بالتصفيق والوقوف، احتراما وتقديرا لكلمة سامح شكرى، وزير الخارجية ورئيس المؤتمر.

وكان سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ "كوب 27"، قد أكد أن المهمة لم تكن سهلة من أجل الوصول إلى قرارات تدعم مواجهة التغير المناخي، متابعا: عملنا على مدار الساعة.. أيام وليالي طويلة من أجل تحقيق تطلعات الشعوب في مختلف دول العالم".

وأضاف شكرى خلال كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر المناخ: "تمكنا فى نهاية المطاف من شق الطريق وتحقيق المنجزات.. تمكنا من الاستجابة للتطلعات والتعامل مع التداعيات السلبية للآثار المناخية التي تؤثر على حياة الملايين في مختلف انحاء كوكب الأرض".

وتابع سامح شكرى: رأينا ما حدث في باكستان بسبب الفيضانات.. والعالم أمامنا من أجل العمل وحمايته من تداعيات التغير المناخي".