شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة على الطرق.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.