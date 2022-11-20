شكرا لقرائتكم خبر عن عميد حاسبات حلوان: إعلان نتائج امتحانات الميد تيرم الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، انتهاء الكلية من امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول "الميد تيرم"، مؤكدا انتهاء الماراثون دون رصد أى مشكلات تعيق عملية الامتحانات.

وقال الدكتور أسامة إمام فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن امتحانات الميد تيرم عقدت حضوريا بالكلية وداخل القاعات الدراسية والمدرجات بالكلية مع الالتزام بتنظيمها على فترات تجنبا لتكدس الطلاب.

وتابع عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، أنه تم البدء فى أعمال التصحيح والرصد لنماذج الإجابات بعد انتهاء الامتحانات مباشرة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتائج أعمال السنة الخميس المقبل 24 نوفمبر الجارى.

وأشار الدكتور أسامة إمام فى تصريحاته، إلى انتظام الدراسة بالكلية منذ انطلاق العام الدراسى فى 1 أكتوبر الماضى، على مستوى المحاضرات النظرى أو العملى.