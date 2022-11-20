شكرا لقرائتكم خبر عن "المعاهد الأزهرية" توجه بالالتزام بارتداء الكمامة للحد من انتشار الفيروس المخلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجه قطاع المعاهد الأزهرية، منشوراً إلى جميع المعاهد بالتنبيه على الطلاب، بالالتزام بارتداء الكمامة خلال اليوم الدراسي حرصا على سلامتهم وتطبيقا للإجراءات الاحترازية، تزامنا مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي بين الطلاب.

من جانبها، وجهت وزارة التربية والتعليم مديرى المديريات التعليمية بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية، وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة بالمحافظات، فى إطار الحرص على صحة وسلامة العاملين والطلاب فى جميع المنشآت التعليمية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أوضحت أن الفيروس المخلوي التنفسي، يمكن أن يصيب الأطفال والبالغين والأطفال دون العامين.

وأشارت إلى أن أعراض الفيروس تتمثل فى السعال الجاف والحمى الخفيفة وضيق التنفس والتهاب الحلق، وتتشابة الأعراض كثيرا مع نزلة البرد وتظهر على المصاب من بعد الإصابة بـ 4 إلى 5 أيام.

وأكدت على أن العدوى تنتقل من الهواء وإفرازات الجهاز التنفسى والاتصال المباشر مع المصابين بالفيروس، مناشدة أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم وتوعيتهم أثناء نزولهم من المنزل متوجهين إلى المدارس.

ونبهت على ضرورة إعطاء إذن انصراف لأي طالب يشعر بارتفاع في درجة حرارته وحالة إعياء مع كحة مستمرة، على أن يحضر للمدرسة بعد شفاءه بشكل تام، ومعه شهادة مرضية تفيد بالشفاء، مشيرة إلى أنه لا مانع من مخالطة باقي الطلبة.