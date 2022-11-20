شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الأمم المتحدة: رئاسة مصر لقمة المناخ ساهمت فى الوصول لحلول مبتكرة للتنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، أن التعامل مع التغيرات المناخية أمر ضروري من أجل التنمية، مضيفًا أن قمة كوب 27 وضعت معالم الطريق خاصة حول تمويل الأضرار والخسائر.

أضاف، فى كلمته بالجلسة الختامية بمؤتمر المناخ، برئاسة سامح شكرى، أن مؤتمر المناخ كوب 27 أسس صندوقًا للأضرار والخسائر المترتبة عن تغير المناخ.

وأشاد "ستيل" برئاسة مصر لقمة المناخ، مؤكدًا أنها كانت حريصة على الانتقال العادل وتمكنت من الوصول إلى حلول مبتكرة لتيسير تنفيذ الحلول لجميع الأطراف.