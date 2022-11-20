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ممثل الأمم المتحدة: رئاسة مصر لقمة المناخ ساهمت فى الوصول لحلول مبتكرة للتنفيذ

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القاهرة - سامية سيد - أكد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، أن التعامل مع التغيرات المناخية أمر ضروري من أجل التنمية، مضيفًا أن قمة كوب 27  وضعت معالم الطريق خاصة حول تمويل الأضرار والخسائر.

 

أضاف، فى كلمته بالجلسة الختامية بمؤتمر المناخ، برئاسة سامح شكرى، أن مؤتمر المناخ كوب 27  أسس صندوقًا للأضرار والخسائر المترتبة عن تغير المناخ.

 

وأشاد "ستيل" برئاسة مصر لقمة المناخ، مؤكدًا أنها كانت حريصة على الانتقال العادل وتمكنت من الوصول إلى حلول مبتكرة لتيسير تنفيذ الحلول لجميع الأطراف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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